Угонщик провез на крыше сына владельца автомобиля

В Красноярском крае угонщик Toyota провез на крыше сына владельца автомобиля, который пытался ему помешать. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Инцидент произошел 16 сентября в Ужуре. Автовладелец и его сын, занятые выкапыванием картошки, услышали, как стоящий у ограды автомобиль заводится. Они сели в другую машину и начали преследовать угонщика. Увидев, что в баке заканчивается бензин, угонщик заехал на заправку, где сын автовладельца догнал его и пытался помешать уехать, запрыгнув на машину.

«Пытаясь скинуть сына хозяина автомобиля, подозреваемый не справился с управлением и съехал в водосточную канаву. После ДТП «пассажиру» авто была оказана разовая медицинская помощь, водитель не пострадал», — отмечается в сообщении полиции.

После этого угонщика задержали. Освидетельствование показало, что он пьян. Против мужчины 1985 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям об угоне и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Также в его отношении составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров, неиспользование ремня безопасности.

Ранее в Уфе перевернувшийся при ДТП автомобиль едва не сбил пешехода.