Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Угонщик провез на крыше сына владельца автомобиля

В Красноярске задержали угонщика, который провез на крыше сына автовладельца

В Красноярском крае угонщик Toyota провез на крыше сына владельца автомобиля, который пытался ему помешать. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Инцидент произошел 16 сентября в Ужуре. Автовладелец и его сын, занятые выкапыванием картошки, услышали, как стоящий у ограды автомобиль заводится. Они сели в другую машину и начали преследовать угонщика. Увидев, что в баке заканчивается бензин, угонщик заехал на заправку, где сын автовладельца догнал его и пытался помешать уехать, запрыгнув на машину.

«Пытаясь скинуть сына хозяина автомобиля, подозреваемый не справился с управлением и съехал в водосточную канаву. После ДТП «пассажиру» авто была оказана разовая медицинская помощь, водитель не пострадал», — отмечается в сообщении полиции.

После этого угонщика задержали. Освидетельствование показало, что он пьян. Против мужчины 1985 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям об угоне и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Также в его отношении составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров, неиспользование ремня безопасности.

Ранее в Уфе перевернувшийся при ДТП автомобиль едва не сбил пешехода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях