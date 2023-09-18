Названы российские цены на кроссовер Belgee X50

В России начались продажи кроссоверов Belgee X50. Об этом сообщает motor.ru.

Автомобиль будет доступен в базовой комплектации Active, средней Style и топовой Prestige. Стандартная версия оснащена светодиодными ходовыми огнями, передними креслами с подогревом, семидюймовой цифровой панелью приборов, кондиционером, задними датчиками парковки и камерой. Цена такой версии с учетом всех скидок — 2 050 990 рублей.

В комплектацию Style входят климат-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон, подогрев руля и задних сидений, четыре подушки безопасности. Такой кроссовер стоит с учетом скидки 2 160 990 рублей.

Топовая версия Prestige — светодиодные фары ближнего и дальнего света, красные тормозные суппорты, атмосферная подсветка салона, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, боковые шторки безопасности, система автоматической парковки и встроенный видеорегистратор. Стоимость машины — 2 260 990 рублей со всеми скидками.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссовера Changan CS55 Plus 2024 модельного года.