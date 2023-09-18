Власти Башкирии ввели ограничения для автомобилей такси

Автомобили с двигателями ниже экологического класса «Евро-3» не смогут работать в такси в Башкортостане. Соответствующие изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» внес глава республики Радий Хабиров.

«Транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-3», — говорится в поправках к закону.

Сейчас новый техрегламент позволяет российским автозаводам выпускать «упрощенные» машины, пренебрегая экологией, а также системами безопасности. Послабления действуют до 1 февраля 2024 года. Самые дешевые модели «АвтоВАЗа» Lada Granta сертифицированы по стандарту «Евро-2», поэтому такие машины не смогут работать в такси.

До этого стало известно, что после введения обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) в России могут измениться тарифы на такси.

Ранее в «Яндексе» рассказали, с чем связано подорожание поездок на такси.