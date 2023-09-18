Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль с водителем упал со скалы в Магаданской области

Под Магаданом водитель выжил после падения автомобиля с 200-метровой высоты

Легковой автомобиль упал с обрыва под Магаданом. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Магаданской области.

«Ночью 18 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе первой смотровой площадки на 9 км Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз», — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили искореженный автомобиль Suzuki и водителя в нем. Мужчину вытащили из салона и передали медикам. У него диагностированы ушибы и порезы. О том, почему автомобиль съехал в обрыв, не сообщается.

До этого во Владивостоке мост рухнул на федеральную трассу из-за того, что в него врезался самосвал. К месту обрушения отправили ремонтников, чтобы расчистить пространство для разворота машин в город. Также на место выехала тяжелая техника, которая должна разобрать завалы.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала автомобиль с автоматом Калашникова в салоне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях