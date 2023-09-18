Автомобиль с водителем упал со скалы в Магаданской области

Легковой автомобиль упал с обрыва под Магаданом. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Магаданской области.

«Ночью 18 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе первой смотровой площадки на 9 км Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз», — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили искореженный автомобиль Suzuki и водителя в нем. Мужчину вытащили из салона и передали медикам. У него диагностированы ушибы и порезы. О том, почему автомобиль съехал в обрыв, не сообщается.

До этого во Владивостоке мост рухнул на федеральную трассу из-за того, что в него врезался самосвал. К месту обрушения отправили ремонтников, чтобы расчистить пространство для разворота машин в город. Также на место выехала тяжелая техника, которая должна разобрать завалы.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала автомобиль с автоматом Калашникова в салоне.