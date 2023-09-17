Мужчина, протаранивший 10 машин и изрезавший жену, вел себя странно после смерти родителей

У водителя автомобиля, который устроил аварию с участием 10 машин в Москве, в последнее время наблюдались некоторые странности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Со слов родственников, это стало заметно после ухода родителей мужчины.

По данным Shot, водителя зовут Паша, ему 41 год. Накануне он со своей 30-летней женой Фатимой и их двухлетней дочкой гостил у родственников в Тамбове. Вечером семья выехала на Jeep Grand Cherokee домой в Ярославль. Путь пролегал через Московский регион.

В дороге, когда семья проезжала Москву, между супругами произошла ссора, в ходе которой Паша поранил жену тесаком и протаранил не менее 10 машин.

Очевидцы ДТП сообщили, что после того, как мужчина устроил ДТП, он вышел из машины и заявил, что у него в багажнике лежит тело. После чего мужчина скрылся, а за ним погнались еще несколько автомобилей. Задержать водителя удалось спустя час в Ступино. Его отправили в отделение полиции, женщину — в больницу, а ребенка передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус задымился на улице города Пушкин.