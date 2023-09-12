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На МКАД перевернулся грузовик

Грузовик въехал на ограждение и перевернулся на МКАД

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В департаменте транспорта Москвы заявили, что на внешней стороне 60 км МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе грузовой автомобиль наехал на ограждение дорожных работ и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в текущий момент на месте работают оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в заявлении.

До этого водитель фургона Hyundai Porter, остановившегося на проезжей части МКАД, смог спастись от наезда грузовика, врезавшегося в его машину.

Авария произошла 14 августа на севере Москвы, в районе съезда с МКАД в Медведково. На видеозаписи происшествия видно, что водитель остановился в третьем ряду МКАД и открыл дверь фургона. В этот момент его машину задела «Газель», водитель которой не успел затормозить. Мужчина в последний момент заметил приближающийся грузовик и успел отскочить в сторону. Он остался жив. От удара Hyundai пришел в движение и по инерции съехал к краю проезжей части.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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