Skoda приостановила выпуск автомобилей в Чехии

Чешская компания Skoda приостановила производство автомобилей на своем заводе в Квасинах из-за отсутствия комплектующих. Об этом сообщает investicniweb.cz со ссылкой на представителя профсоюза автобренда.

Отмечается, что простой продлится как минимум неделю. Комплектующие на завод в Квасинах поставляло предприятие из Словении. Речь идет о деталях для сборки двигателей. Из-за недавнего наводнения предприятие сильно пострадало и перестало выпускать продукцию. Не исключено, что завод Skoda в Младе-Болеславе также временно прекратит выпуск машин.

По словам лидера профсоюза сотрудников Skoda Ярослава Повши, приостановка производства затронет все модели компании с двигателями внутреннего cгорания. На сегодняшний день компания пытается договориться о поставках запчастей с производителями из Китая.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи семиместной модификации кроссовера Jetour X90 Plus. Стоимость новинки составляет 3,8 млн рублей. Компания Jetour пришла на российский рынок с двумя кроссоверами в июне этого года. До конца сентября компания планирует запустить продажи паркетников X70 Plus, а в I квартале 2024 года — внедорожников Traveler.

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