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Дилеры назвали цены Lada Largus из последней партии

«РГ»: Lada Largus из ограниченной партии стоит от 2 млн рублей

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Lada

Автомобили Lada Largus из последней партии, собранной на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти, начали поступать в дилерские центры. Об этом сообщает «Российская газета».

В одном из автосалонов стоимость пятиместного универсала в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической трансмиссией составляет 1,98 млн рублей. Менеджер дилерского центра отметил, что цена может измениться. У других дилеров стоимость Largus с дополнительным оборудованием составила 2 млн и 2,1 млн рублей. В автосалонах рассказали, что на каждого дилера пришлось ограниченное количество Largus, поэтому они не появятся в шоу-румах.

В начале сентября с официального сайта Lada исчезла информация о ценах и комплектациях семейства модели Largus. Прежде цена базового универсала начиналась от 1,3 млн рублей.

В августе на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти, где была выпущена последняя партия из 650 машин и машинокомплектов. В сентябре начнется перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году Largus запустят в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск обновленной Lada Vesta на основном предприятии в Тольятти.

Ранее на «АвтоВАЗе» заявили о нехватке кадров.

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