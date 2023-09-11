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На «АвтоВАЗе» заявили о нехватке кадров

Вице-президент «АвтоВАЗа» Громак сообщил о нехватке кадров

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Автоваз

В российском автопроме наблюдается серьезный дефицит рабочих и инженеров. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке рассказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АвтоВАЗ» Сергей Громак, сообщает Центральная служба новостей.

По словам Громака, из-за возникшей в последние годы нехватки кадров крупные российские автокомпании, такие как «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «КамАЗ», активно ведут работы по рекрутингу. Предприятия соперничают друг с другом за высококлассных специалистов и создают специальные бригады, которые занимаются поиском персонала по всей стране.

«Если год назад мы говорили о том смогут ли возобновить автопредприятия работу после вынужденной приостановки деятельности, сможет ли отечественный автопром существовать в условиях санкций, то сегодня проблемы совсем другие. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся на «АвтоВАЗе», характерны и для других коллег по отрасли. Первая — это драматическая нехватка кадров», — сказал Громак.

Другая проблема российского автопрома заключается в острой нехватке автовозов и водителей для перевозки автомобилей с заводов к дилерам, указал топ-менеджер.

Ранее «АвтоВАЗ» показал спортивную Lada Granta.

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