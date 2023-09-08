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ГИБДД предупредила о «сплошных проверках» на дорогах

ГИБДД проведет массовые рейды на водителей 9-10 сентября

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во вторые выходные сентября сотрудники ГИБДД проведут рейды на дорогах в поисках нарушителей, основное внимание инспекторы уделят проблеме нетрезвого вождения. О проведении мероприятий объявили региональные органы управления Госавтоинспекции.

Массовые и «сплошные» проверки в конце этой недели пройдут на территории Пензенской области, Красноярского края, Смоленской области, Кировской области, Рязанской области, Тверской области, Республике Алтай и в других регионах. В Петербурге и Ленобласти пьяных водителей будут ловить с 11 по 18 сентября.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в ГИБДД.

Кроме того, в Рязанской области ГИБДД проведет мероприятия, направленные на пресечение перевозки детей детей без специальных удерживающих устройств, а на Чукотке 11-15 сентября дорожные полицейские будут следить, пристегиваются ли водители. В Карелии на следующей неделе стартует профилактический рейд «Безопасный грузовой автомобиль»

Ранее ГИБДД Москвы сообщила об ограничениях движения в День города.

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