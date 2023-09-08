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На 20 заправках в Махачкале выявлены нарушения техники безопасности, АЗС закрыты

Mash: в Махачкале закрыли 20 АЗС после взрыва склада с селитрой

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РИА Новости

В Махачкале после проверки на соблюдение правил техники безопасности закрыли 20 автозаправочных станций, сообщает Telegram-канал Mash. Проверка была организована после пожара на складе с селитрой и взрыва расположенной рядом заправки в середине августа.

По данным Mash, на двух десятках частных заправок выявили различные нарушения — в частности, они располагаются слишком близко к жилым домам. В случае, если их владельцы самовольно возобновят работу, им может грозить уголовное преследование.

Пожар на складе и в автосервисе в Махачкале произошел 15 августа. После этого огонь перекинулся на АЗС, емкости с топливом на ней взорвались.

Накануне компания «Россети Северный Кавказ - «Дагэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что энергетическая инфраструктура, поврежденная в результате аварии, восстановлена.

Ранее стало известно, что нефтяникам могут запретить экспорт топлива из-за роста цен в России.

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