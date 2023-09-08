В Калининграде гаишники забыли, что водитель лишен прав, и выдали ему новые

Житель Калининграда узнал о том, что лишен водительских прав в 2011 году, после того, как обратился в ГИБДД за получением дубликата водительского удостоверения взамен утерянного. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, Сергей Малышев в 2022 году потерял водительское удостоверение и подал заявление в МФЦ для получение нового. В выдаче прав калининградцу отказали и направили в ГИБДД, где выяснилось, что он в 2011 году был лишен водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

При этом спустя шесть лет после лишения Малышеву обменяли водительские права на новые в связи с истечением срока действия. Этот документ мужчина потерял. Восстановить водительское удостоверение не удалось и после обращения в суд. Срок лишения прав, исчисление которого было восстановлено, истечет через полгода.

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