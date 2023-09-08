«Автотор» начал производство электрогрузовиков в сотрудничестве с Foton

На калининградском заводе «Автотор» началось производство электрических грузовиков Brock в сотрудничестве с китайским автопроизводителем Foton. Для этого проекта оборудована отдельная производственная площадка. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

«Общий объем инвестиций «Автотор» в данную производственную линию составил более 130 млн рублей. На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей», — отмечается в сообщении «Автотора».

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На конвейер встали сразу две модели грузовиков, которые в России будут продаваться под торговой маркой Brock. Грузовик Brock 75 с полной массой 7,5 т оснащен электродвигателем мощностью 115 кВт (156 л.с.) и может проехать на одной зарядке с постоянной скоростью 300 км. Запас энергии восполняется за 2 часа.

У Brock 160 с полной массой 16 тонн и двигателем мощностью 160 кВт (218 л.с.) такой же запас хода и время зарядки. Оба автомобиля оснащены литий-железо-фосфатными тяговыми батареями.

Базовые шасси будут оснащаться бортовыми платформами, фургонами и специальными надстройками, включая мусоровоз, эвакуатор, рефрижератор, гидроподъемник.

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