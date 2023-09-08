Инспектор ДПС помогал мошенникам вымогать деньги по схеме с вымышленным ДТП

В Нарьян-Маре задержан инспектор ДПС по подозрению в соучастии с телефонными мошениками, вымогавшими деньги у граждан под предлогом того, что их родственники попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, 7 сентября полицейские возбудили семь уголовных дел по факту мошенничества, обстоятельства преступлений оказались похожими друг на друга. Потерпевшими стали женщины, которым по телефону звонили неизвестные и сообщали, что их родственники попали в ДТП и, чтобы им помочь, необходимы денежные средства. Одна из них отдала 100 тыс. рублей, другую обманули на 140 тыс. рублей.

В одном из эпизодов у пострадавшей выманили 340 тыс. рублей и, по версии следствия, деньги у нее забрал 27-летний лейтенант ГИБДД. В тот же день лейтенант полиции был уволен из органов внутренних дел и задержан. Он находится в статусе подозреваемого.

Ранее в Москве водитель Volkswagen наехал на инспектора ГИБДД, сломав ему шею.