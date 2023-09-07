Китайский автопроизводитель BYD начал продажи седанов Seal DM-i на внутреннем рынке. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля у местных дилеров от 167 тыс. юаней до 237 тыс. юаней (от 2,3 млн рублей до 3,2 млн рублей).

Длина BYD Seal DM-i составляет 4980 мм. В салоне установлены цифровая приборная панель и большой монитор мультимедийной системы, с которой осуществляется управление большинством функций автомобиля. Автомобиль оснащен 12 подушками безопасности, панорамной крышей и сиденьями из кожи.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя объемом 1,5 л., которая позволит проезжать на электричестве до 200 км. Тяга передается на передние колеса, расход топлива составляет 3,9 л на 100 км, а разгон до «сотни» занимает 7,9 секунды.

Изначально седан был представлен под названием Destroyer 07, однако позже его переименовали в Seal DM-i.

Ранее сообщалось, что на российский рынок выходит семиместный Dongfeng 580.