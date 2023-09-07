На российский рынок выходит семиместный Dongfeng 580

Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор Dongfeng, выводит на российский рынок семиместный кроссовер Dongfeng 580. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

«На момент старта продаж в России новинка будет доступна в единственной максимальной комплектации Luxury. Главной особенностью модели Dongfeng 580 является ее вместительность», — отмечается в сообщении компании.

Габаритная длина машины 4680 мм, колесная база — 2780 мм. Объем багажного отсека варьируется в пределах от 375 до 2215 литров. У автомобиля турбомотор 1.5 мощностью 145 л.с., вариатор и передний привод. Среди оборудования — передние и боковые подушки безопасности, система стабилизации, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, круиз-контроль.

Цена и точная дата старта продаж Dongfeng 580 пока не объявлены.

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