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Два автомобиля при ДТП отбросило на тротуар, где был пешеход

В Архангельске Toyota и Opel отбросило на пешехода, человек спасся

В Архангельске два автомобиля при ДТП на перекрестке вылетели на тротуар, где в этот момент находился пешеход. Ему удалось спастись, сообщает Telegram-канал «Архангельск №1» и публикует видео момента аварии.

ДТП произошло на Троицком проспекте. Девушка за рулем Opel Corsa повернула налево на зеленый сигнал светофора, после этого в правый борт ее машины на большой скорости врезался пикап Toyota Hilux. После удара автомобили выбросило на тротуар, где в этот момент ожидал перехода пешеход.

На кадрах видно, что человек с зонтом успел отбежать в сторону и увернуться от автомобилей, он не получил травм. При этом в аварии пострадал пассажир Opel, находившийся на переднем сиденье.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. На Ленинградском шоссе в районе метро Войковская столкнулись четыре автомобиля.

Ранее на Курилах пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет.

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