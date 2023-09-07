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Автозаправки начали отменять стимулирующие акции для покупателей

«Ведомости»: cети АЗС стали сворачивать программы лояльности из-за убытков

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Автозаправочные станции (АЗС) стали приносить их владельцам убытки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».

«Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – сообщил представитель «Петромаркета».

На фоне убыточной маржи при продаже топлива, некоторые крупные российские АЗС стали отменять стимулирующие акции и скидки для потребителей. Независимые АЗС тоже меняют или сокращают свои системы лояльности для клиентов.

В августе этого года доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля. По ее словам, чтобы остановить рост цен на топливо, государство продолжает выплачивать нефтяным компаниям демпферные выплаты, благодаря которым те могут не повышать стоимость сырья.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в европейской части России по итогам сегодняшних торгов впервые поднялась выше отметки 76 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.

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