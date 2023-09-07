В России наладят выпуск автомобильных систем стабилизации

Российская компания «Итэлма» в декабре начнет серийное производство российских систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технического директора компании Андрея Бутнева.

«По ESP плановый запуск у нас в декабре, сейчас выходим на сертификацию. В первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили «АвтоВАЗа», — рассказал Андрей Бутнев.

По его словам, системы ESP будут устанавливаться на автомобили Lada Vesta. В июле эта модель начала оснащаться антиблокировочной тормозной системой (ABS) производства «Итэлма».

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