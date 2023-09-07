Пять человек пострадали на Курилах при съезде автобуса в кювет

В Южно-Курильске Сахалинской области водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет, пять пассажиров пострадали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное УГИБДД.

«Водитель транспортного средства ПАЗ, двигаясь по автодороге Южно-Курильск — Головнино, не справился с управлением, допустил занос с последующим съездом в левый по ходу движения кювет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по факту аварии проводится проверка.

До этого в Симферополе 46-летний сотрудник Росгвардии сбил 30-летнего старшего следователя МВД. Пострадавшего майора юстиции доставили в медицинское учреждение. Он получил отрытый перелом костей правой ноги и многочисленные ссадины.

До этого в Москве водитель каршеринга устроил ДТП с автобусом и сбежал с места аварии.

Ранее в Крыму сотрудник МВД с килограммом наркотиков в багажнике пытался скрыться от ГИБДД.