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На рынок России вышел пикап JMC Vigus Work

В России появились в продаже пикапы JMC Vigus Work

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Jiangling Motors

Российские автодилеры выставили на продажу китайские пикапы JMC Vigus Work 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах. Цены начинаются от 3,1 млн рублей. Машину можно купить в Калининграде и городе Буинск Республики Татарстан.

Пикап Vigus Work выпускается с 2002 года. Последнее на текущий момент поколение модели дебютировало в 2020 году, а в начале текущего машина прошла рестайлинг. Для российского рынка автомобиль будет выпускаться на калининградском заводе «Автотор».

Длина внедорожника составляет 5410 мм, а колесная база равна 3085 мм. Пикап оборудован 2,5-литровым турбодизелем, который изначально выпускала японская компания Isuzu. Мощность двигателя составляет 123 л.с. Пикап оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач, полный привод подключается с помощью раздаточного механизма.

В комплектацию автомобиля входят две подушки безопасности, мультимедиа с большим дисплеем и поддержкой Bluetooth, кондиционер, задние парктроники, системы ABS и EBD и другое.

Ранее стало известно, что в России начались продажи новых седанов Audi S8.

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