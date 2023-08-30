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Женщина с ребенком на руках пострадала в ДТП под Дивногорском

В Красноярском крае пять человек пострадали в ДТП с грузовиком

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МВД РФ по Красноярскому краю

Пять человек пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля под Дивногорском. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла на 23 км трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным, водитель большегруза Renault, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Дивногорска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой Volvo.

В медучреждение доставили водителя грузовика и четырех пассажиров легковушки: женщину 1971 года рождения и трех несовершеннолетних (девочек 2021 и 2010 года рождения и девушку 2005 года рождения). В ГИБДД заявили, что девочка возрастом 1,5 года перевозилась в иномарке с нарушением — она спала на руках у матери.

Ранее в Приморье машина женщины с ребенком провалилась в промоину.

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