Женщина с ребенком на руках пострадала в ДТП под Дивногорском

Пять человек пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля под Дивногорском. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла на 23 км трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным, водитель большегруза Renault, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Дивногорска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой Volvo.

В медучреждение доставили водителя грузовика и четырех пассажиров легковушки: женщину 1971 года рождения и трех несовершеннолетних (девочек 2021 и 2010 года рождения и девушку 2005 года рождения). В ГИБДД заявили, что девочка возрастом 1,5 года перевозилась в иномарке с нарушением — она спала на руках у матери.

Ранее в Приморье машина женщины с ребенком провалилась в промоину.