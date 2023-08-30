Названа дата премьеры нового внедорожника Toyota Century

Японская компания Toyota планирует представить 6 сентября новый внедорожник Century. Об этом сообщает motor1.com.

Судя по распространенному фото, автомобиль получит светодиодные фонари, хромированные молдинги на кузове и большие колесные диски. Длина машины составит 5200 мм. Машина по оснащению превзойдет даже Grand Highlander, представленный в начале февраля.

Автомобиль получит гибридную силовую установку, в состав которой входит 3,5-литровый бензиновый мотор V6. Также не исключается появление гибридной системы V6 i-Force Max, как у Tundra и Sequoia, но привод в любом случае будет только полным.

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