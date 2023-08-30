Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата премьеры нового внедорожника Toyota Century

Премьера внедорожника Toyota Century состоится 6 сентября

close
100%
Global Look Press

Японская компания Toyota планирует представить 6 сентября новый внедорожник Century. Об этом сообщает motor1.com.

Судя по распространенному фото, автомобиль получит светодиодные фонари, хромированные молдинги на кузове и большие колесные диски. Длина машины составит 5200 мм. Машина по оснащению превзойдет даже Grand Highlander, представленный в начале февраля.

Автомобиль получит гибридную силовую установку, в состав которой входит 3,5-литровый бензиновый мотор V6. Также не исключается появление гибридной системы V6 i-Force Max, как у Tundra и Sequoia, но привод в любом случае будет только полным.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи обновленных семиместных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max, стоимость новинки составляет от 4,46 рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях