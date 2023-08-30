В России может появиться аналог европейской системы сертификации моторных масел

В России может быть создана отечественная сертификация моторных масел подобно международным системам АРI, АСЕА, ILSAC. Об этом сообщают «Известия». С инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

«Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя. В условиях отзыва у российских производителей зарубежных допусков и сертификатов создание такой системы становится абсолютной необходимостью», — говорится в соответствующем документе.

API (Американский институт нефти), ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей) и ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел) — международные классификации качества, разработанные крупными экспертными организациями.

В июне 2023 года стало известно, что в России наблюдается дефицит качественных моторных масел для автомобилей. Дефицит, говорится в письме, вызван нехваткой необходимых присадок (добавок) для их производства в России. До того, как были введены санкции, 60% спроса на присадки в РФ обеспечивалось за счет импорта. По некоторым же наиболее сложным добавкам доля импорта составляла 90%.

Ранее сообщалось, что автомобилистам рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от подделки.