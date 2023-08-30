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Названы автомобили, у которых чаще скручивают пробег

«Автостат Инфо»: в России более 32% автомобилей Lada имеют скрученный пробег

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Более 32% автомобилей Lada в России имеют скрученный пробег, всего в стране было зафиксировано 1,96 млн фактов махинаций с показанием одометра машин этой марки. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

На втором месте в рейтинге марок машин, у которых чаще скручивают пробег, идет Toyota (13%; 805 тыс. фактов). Тройку лидеров замкнул Nissan (5,2%; 312 тыс. фактов). Далее расположились Chevrolet, Ford, Renault, Volkswagen, Mitsubishi, Honda и Hyundai.

Восемь из десяти мест в рейтинге моделей легковых авто по количеству фактов скручивания пробега почти полностью заняли машины марки Lada. Второе место в списке досталось Toyota Corolla, седьмое — Ford Focus.

По данным ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД), на рынке автомобилей с пробегом в РФ около 30% машин продаются с недостоверными показаниями одометра.

Ранее эксперты перечислили автомобили – рекордсмены по скрученному пробегу.

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