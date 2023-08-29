«Соллерс» возобновит производство грузовиков на предприятии, где собирали японские Isuzu

Российский автопроизводитель «Соллерс» рассчитывает найти нового партнера для производства грузовиков на предприятии в Ульяновске, где ранее выпускались машины японской марки Isuzu. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет «Соллерса».

«На базе активов АО «Исузу Рус» в Ульяновске планируется организация производства грузовых автомобилей в сотрудничестве с новым партнером», — говорится в документе.

О том, какой из автопроизводителей будет привлечен в качестве партнера для этого проекта, в документе не говорится.

О закрытии сделки по приобретению «Соллерсом» 100% «Исузу Рус» было объявлено в июле 2023 года. Тогда же к «Соллерсу» перешли обязательства по поставкам запчастей для гарантийного обслуживания и сервиса проданных в России грузовиков Isuzu.

Совместное предприятие с Isuzu было создано в 2007 году. В разные годы на площадке в Ульяновске выпускали коммерческие автомобили грузоподъемностью от 1,5 до 6,6 тонны.

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