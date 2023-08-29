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Цены на запчасти для премиальных машин выросли на 12% с декабря 2022 года

НАПИ: запчасти для премиальных автомобилей в РФ подорожали на 12% за 8 месяцев

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Средняя цена запчастей по страховой корзине для премиальных автомобилей выросла на 12% за период с декабря 2022 года по август 2023-го. Об этом сообщает маркетинговое агентство «НАПИ» со ссылкой на собственный анализ цен автомобильных деталей.

По данным НАПИ, среди оригинальных запчастей для автомобилей премиум-сегмента сильнее всего подорожали задние крылья — на 28,6%. В декабре прошлого года средняя цена такой детали составляла 194,2 тыс. рублей, в августе нынешнего — 249,7 тыс. рублей. Цены на левые задние двери в тот же период выросли в среднем на 24,1% — до 205,7 тыс. рублей в августе против 165,7 тыс. рублей по состоянию на декабрь 2022 года.

Левые передние двери в тот же период подорожали на 22,7%, до 221 тыс. рублей, подушки безопасности — на 12,2%, правые передние двери — на 11,6%, фары — на 11%. При этом за 8 месяцев наблюдается снижение средней цены на передние крылья для премиальных автомобилей — они подешевели на 16,9%. Задние фонари стали дешевле на 3,1%, лобовые стекла на 1,8%.

В страховую корзину входит набор запчастей, используемый для восстановления автомобилей после ДТП.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск машин с моторами «Евро-5».

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