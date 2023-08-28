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Названо число устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», установленных на ввезенные в Россию машины

На ввезенные по параллельному импорту машины установили 100 тыс. «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Depositphotos

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом автомобилей в Россию, подключили к машинам 100 тыс. устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» начиная с 1 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

«В рамках параллельного импорта самыми популярными марками автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стали китайские Changan (22%) и FAW (9%), а также японская Toyota (8%)», — отмечается в сообщении.

За ними следуют Volkswagen, Chery, грузовики Shacman, а также марки Dongfeng, Voyah, Mazda и Omoda. Наиболее популярными моделями автомобилей, ввозимых по параллельному импорту с оснащением кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС», стали Changan Alsvin, FAW Bestune, Volkswagen Jetta, Chery Tiggo 4, Toyota Camry, и Chery Tiggo 7.

В АО «ГЛОНАСС» также сообщили, что 73% машин, ввезенных в РФ по параллельному импорту и подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС», произведены в 2023 году. На леворульные модели приходится 95%.

Ранее стало известно, что рабочие Hyundai в Корее готовят забастовку, которая может привести к перебоям с поставкой машин.

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