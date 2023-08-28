Сразу 10 пассажиров пострадали в ДТП с участием автобуса и трех автомобилей

В Собинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трех автомобилей, сообщает «МВД Медиа».

Предварительно установлено, что рейсовый автобус двигался по дороге в сторону Собинки. В него врезался автомобиль Lada, водитель которого выехал на встречную полосу. После этого автобус протаранил автомобиль Chery, а Lada столкнулась с внедорожником «Нива».

«Имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля «Лада» госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь», — уточняется в сообщении МВД.

На фото с последствиями ДТП видно, что у автомобиля Lada разбита передняя часть. «Нива» получила удар по касательной, у нее смято правое переднее крыло. Автобус ударился передней частью в металлический отбойник на встречной обочине.

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