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В Приморье водитель Nissan сбил и переехал пешехода

Пешеход выжил после наезда Nissan на переходе в Дальнегорске

В городе Дальнегорске (Приморский край) водитель кроссовера Nissan сбил пешехода и наехал на него, сообщает Telegram-канал «Городовой Приморье» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, ДТП произошло в районе Горелое. После наезда мужчина остался жив. На кадрах видно, что автомобиль, поворачивающий с улицы в переулок, пропускает двух пешеходов, переходящих дорогу. После этого дорогу пытается перебежать мужчина в светлой рубашке и шортах, однако водитель сбивает его и продолжает движение. Затем автомобиль переехал ноги мужчины и остановился. О причинах ДТП и состоянии пострадавшего не сообщается.

Также стало известно, что во Владимирской области 10 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью после ДТП с рейсовым автобусом и тремя легковыми автомобилями.

Ранее в Иркутске водитель угнанной Toyota проломил стену автосервиса.

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