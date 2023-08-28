В Приморье водитель Nissan сбил и переехал пешехода

В городе Дальнегорске (Приморский край) водитель кроссовера Nissan сбил пешехода и наехал на него, сообщает Telegram-канал «Городовой Приморье» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, ДТП произошло в районе Горелое. После наезда мужчина остался жив. На кадрах видно, что автомобиль, поворачивающий с улицы в переулок, пропускает двух пешеходов, переходящих дорогу. После этого дорогу пытается перебежать мужчина в светлой рубашке и шортах, однако водитель сбивает его и продолжает движение. Затем автомобиль переехал ноги мужчины и остановился. О причинах ДТП и состоянии пострадавшего не сообщается.

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