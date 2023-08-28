Водитель въехал в толпу людей возле ночного клуба

В Новгородской области водитель на автомобиле Mercedes-Benz наехал на трех людей возле ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба СК СУ России по Новгородской области.

«В городе Окуловка водитель Mercedes-Benz умышленно совершил наезд на граждан. По версии следствия, около ночного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они начали драться. Затем один из участников потасовки сел в свой автомобиль и начал давить людей. В итоге водитель сбил трех человек и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наезда пострадали двое мужчин и женщина. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Следственные органы завели уголовное дело.

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