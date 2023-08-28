Названы автомобили – рекордсмены по скрученному пробегу

У 30% автомобилей в российском автопарке наблюдаются признаки «скрученного» пробега, при этом в отдельных случаях занижение превышает 1 млн километров. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на собственный анализ данных по техническому состоянию автомобилей, эксплуатируемых в России.

«Наибольшая доля скрученного пробега обнаруживается в категории легковых автомобилей — 70,5% (или 6,04 млн скручиваний от всего объема зарегистрированных фактов). Среди российских регионов, лидирующих по махинациям с пробегом у легковых автомобилей, первое место занимает Краснодарский край — 5,6% от всех скручиваний или 335 тыс. зафиксированных фактов», — отмечается в исследовании.

Среди автомобилей с рекордными показателями занижения пробега — грузовик Volvo FM 2005 года выпуска, эксплуатируемый в Хабаровском крае. В 2017 году он проходил ТО при пробеге 1,3 млн км. На следующем ТО в мае 2018 года у того же автомобиля был зафиксирован пробег в 236 тыс. км. Легковой Mercedes-Benz E-Class 1998 года выпуска из Дагестана к январю 2017 года прошел 456,5 тыс. км, а через пять лет, в январе 2022 года, на его одометре значилась цифра в 242,8 тыс. км, которая к маю 2023 года сократилась до 199 тыс. км.

В Чеченской республике эксплуатируется ВАЗ-2107, на техобслуживании которого в мае 2018 года был зафиксирован пробег в 772,6 тыс. км. Через пять лет, в марте 2023 года, для этой машины на ТО был указан пробег в 150,5 тыс. км.

Ранее в Санкт-Петербурге автовладелец отсудил у «Пятерочки» компенсацию за поврежденный упавшим куском фасада внедорожник.