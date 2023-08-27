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Xpeng выпустит шесть новых моделей автомобилей

Автобренд Xpeng выпустит до 2025 года на рынок Китая шесть новых моделей

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Xpeng

Китайский автопроизводитель Xpeng планирует до 2025 года выпустить шесть новых моделей автомобилей. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что бренд сейчас работает над минивэном X9, внедорожником G7, седанами F57 и F59, кроссовером F61 и купе E29. Большинство моделей будет оснащаться электрическими силовыми установками. Запас хода составит от 500 до 800 км в зависимости от автомобиля.

На сегодняшний день Xpeng выпускает пять моделей. С выводом новинок, бренд собирается укрепить свои позиции на авторынке Китая.

Ранее сообщалось, что Xpeng представила на Шанхайском автосалоне электрический кроссовер G6, построенный на новой электрической платформе SEPA 2.0.

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