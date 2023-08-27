Болид гонщика NASCAR перевернулся несколько раз во время заезда в Дейтоне

Машина американского гонщика Райана Приса разбилась на трассе гонок NASCAR в городе Дейтон в штате Огайо, перевернувшись в воздухе несколько раз, сообщает пресс-служба турнира.

Организатор опубликовал видео, на котором болид Приса под номером 41 столкнулся с другим участником гонки, а затем слетел с трассы, перевернулся около 10 раз и загорелся. При этом гонщик самостоятельно выбрался из автомобиля, но его доставили в медцентр Галифакса для обследования.

«Водитель Ford Mustang №41 команды Stewart-Haas Racing бодр, подвижен и общается с семьей и друзьями», — рассказали в команде гонщика.

Позднее Прис опубликовал сообщение на своей странице в соцсети X: «Если ты хочешь стать гонщиком, тебе лучше быть крутым», — и заявил, что возвращается.

В июне стало известно, что актер Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки «24 часа Ле-Мана».

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.