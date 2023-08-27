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Шесть легковых автомобилей сгорели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на парковке сгорели шесть легковых автомобилей

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Агентство «Москва»

В Санкт-Петербурге, во Фрунзенском районе, на придомовой парковке сгорели шесть машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«27 августа в 06:21 поступило сообщение о пожаре по адресу Южное шоссе, у дома 37, корпус 1. В легковых автомобилях: ВАЗ 2114 обгорела левая сторона, Opel и Mitsubishi сгорели сгораемые части, Daewoo обгорела крышка багажника, Toyota обгорело заднее правое крыло, Nissan обгорел багажник», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар был ликвидирован через час после получения сигнала о возгорании. О том, что стало его причиной, не сообщается. Сведений о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Москве большегруз врезался в два легковых автомобиля, которые стояли на МКАД.

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