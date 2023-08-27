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Названы сроки начала продаж нового внедорожника Beijing BJ40

Продажи внедорожника Beijing BJ40 нового поколения начнутся в Китае в ноябре

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autohome.com.cn

Компания BAIC представила на автосалоне в китайском городе Чэнду внедорожник Beijing BJ40 нового поколения. Об этом сообщает autohome.com.cn. Продажи новинки начнутся в ноябре 2023 года.

Длина автомобиля составляет 4790 мм, колесная база – 2760 мм. По своим габаритам машина немного шире и выше предшественника. В салоне на передней панели установлены три экрана, включая отдельный дисплей для пассажира. На центральном тоннеле имеются шайба и клавиши для управления трансмиссией. Блок климатической установки – с физическими кнопками. В комплектацию входят система система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией.

В Китае Beijing BJ40 предложат с двухлитровым 234-сильным турбодвигателем, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. От 0 до 100 км/час автомобиль сможет разгоняться за 10 с.

Ранее сообщалось, что компания BYD представила спортивный кроссовер Song L.

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