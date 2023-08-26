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В Китае показали новый кроссовер Exeed, который появится в России

Новый электрический кроссовер Exeed Exlantix ET представили в Китае

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autohome.com.cn

В Китае на автосалоне в Чэнду концерн Chery представил новый электрический кроссовер Exeed Exlantix ET (на внутреннем рынке модель называется Sterra ET). Об этом сообщает портал Autohome.

Длина новинки составляет 4,95 метра при колесной базе 2,9 метра. Емкость тяговых батарей варьируется от 60 до 100 кВт⋅ч в зависимости от модификации, на одном заряде автомобиль способен преодолеть 500-700 км. Технология быстрой зарядки позволяет за 5 минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути.

Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы.

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autohome.com.cn

Представители компании Exeed объявляли, что автомобили линейки Exlantix выйдут на российский рынок в 2024 году. Ожидается дебют двух электрических моделей — седана и кроссовера.

Ранее BMW представила в Китае удлиненный кроссовер X5.

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