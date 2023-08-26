Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автобус с гражданами Молдавии попал в ДТП в Румынии

Автобус с молдаванами попал в ДТП в Румынии, пострадали 22 человека

close
100%
Bahor Gina/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автобус с гражданами Молдавии в ночь на 26 августа попал в аварию в уезде Брэила в Румынии, пострадали 22 человека, среди них дети. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Отмечается, что автобус вез пассажиров на отдых в Болгарию, он столкнулся с остановленным на обочине дороги прицепом фуры. ДТП произошло между городами Инсурэцей и Бэрагану.

Как сообщил инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Брэилэ, авария произошла сразу после полуночи. 25 августа на этом месте в ДТП попала фура, ее заполненный зерном прицеп не удалось эвакуировать. Контейнер оттащили на обочину, чтобы увезти на следующий день.

Несколько пассажиров автобуса получили серьезные ранения, остальные отделались легкими ушибами. Движение в этом районе полностью заблокировано утром 26 августа, полиция проводит расследование.

Также в этот день сообщалось, что автобус с украинскими туристами попал в ДТП недалеко от города Триест, на севере Италии. Пострадали 15 человек.

24 августа в Калуге водитель въехал на остановку общественного транспорта, где стояли 11 пешеходов. Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством, его арестовали на два месяца.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях