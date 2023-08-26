Автобус с гражданами Молдавии попал в ДТП в Румынии

Автобус с гражданами Молдавии в ночь на 26 августа попал в аварию в уезде Брэила в Румынии, пострадали 22 человека, среди них дети. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Отмечается, что автобус вез пассажиров на отдых в Болгарию, он столкнулся с остановленным на обочине дороги прицепом фуры. ДТП произошло между городами Инсурэцей и Бэрагану.

Как сообщил инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Брэилэ, авария произошла сразу после полуночи. 25 августа на этом месте в ДТП попала фура, ее заполненный зерном прицеп не удалось эвакуировать. Контейнер оттащили на обочину, чтобы увезти на следующий день.

Несколько пассажиров автобуса получили серьезные ранения, остальные отделались легкими ушибами. Движение в этом районе полностью заблокировано утром 26 августа, полиция проводит расследование.

Также в этот день сообщалось, что автобус с украинскими туристами попал в ДТП недалеко от города Триест, на севере Италии. Пострадали 15 человек.

24 августа в Калуге водитель въехал на остановку общественного транспорта, где стояли 11 пешеходов. Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством, его арестовали на два месяца.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.