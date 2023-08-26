Названа самая популярная китайская автомобильная марка в России

По итогам июля китайская компания Chery стала лидером продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В июле российские дилеры Chery реализовали 10,7 тыс. машин, что в 4,2 раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам семи месяцев в стране реализовали 57,9 тыс. автомобилей Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля китайской марки составила 11,7% против 4% годом ранее.

Самой продаваемой моделью Chery на авторынке России в июле стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max (4,8 тыс. ед.). Второе место занял компактный кроссовер Tiggo 4 Pro (3 тыс. ед.), тройку лидеров замкнул полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max (1,3 тыс. ед.).

До конца августа Chery начнет продажи обновленных китайских кроссоверов Tiggo 8 Pro Max в России, автомобили уже начали поступать дилерам.

Ранее Chery подтвердила планы по выпуску машин в России.