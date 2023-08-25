Kia представила новый кроссовер EV5 в Китае

Компания Kia представила компактный электрический кроссовер EV5 на китайском автосалоне в Чэнду. Об этом сообщила пресс-служба корейского производителя.

Длина новинки составляет 4615 мм при колесной базе 2750 мм. Электрокар получил силовую установку мощностью 217 л.с. (310 Нм) и батарею емкостью 82 киловатт-часа. Мотор установлен на задней оси. В салоне располагается широкая панель, объединяющая цифровую «приборку» и мультимедийный экран.

В компании заявили, что проектировали салон кроссовера таким образом, чтобы у водителя и пассажиров сложилось ощущение нахождения в «домашней гостиной». Как видно на снимках, в салоне отсутствует центральный подлокотник. Новинка получила функцию автоматической регулировки освещения салонной подсветки (на выбор дается 64 цвета). К примеру, в условиях низкой освещенности свет становится тусклее, также система способна сигнализировать водителю о превышении скорости.

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Kia EV5 будет производиться в Китае и экспортироваться на другие рынки, продажи в КНР стартуют осенью. В Китае модель станет вторым электромобилем в линейке EV после модели EV6.

Ранее на автосалоне в Китае представили внедорожник Tank 400.