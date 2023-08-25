Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kia представила новый кроссовер EV5 в Китае

Электрокроссовер Kia EV5 поступит в продажу осенью в Китае

close
100%
Kia

Компания Kia представила компактный электрический кроссовер EV5 на китайском автосалоне в Чэнду. Об этом сообщила пресс-служба корейского производителя.

Длина новинки составляет 4615 мм при колесной базе 2750 мм. Электрокар получил силовую установку мощностью 217 л.с. (310 Нм) и батарею емкостью 82 киловатт-часа. Мотор установлен на задней оси. В салоне располагается широкая панель, объединяющая цифровую «приборку» и мультимедийный экран.

В компании заявили, что проектировали салон кроссовера таким образом, чтобы у водителя и пассажиров сложилось ощущение нахождения в «домашней гостиной». Как видно на снимках, в салоне отсутствует центральный подлокотник. Новинка получила функцию автоматической регулировки освещения салонной подсветки (на выбор дается 64 цвета). К примеру, в условиях низкой освещенности свет становится тусклее, также система способна сигнализировать водителю о превышении скорости.

close
100%
Kia

Kia EV5 будет производиться в Китае и экспортироваться на другие рынки, продажи в КНР стартуют осенью. В Китае модель станет вторым электромобилем в линейке EV после модели EV6.

Ранее на автосалоне в Китае представили внедорожник Tank 400.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях