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Внедорожник Tank 400 представили в Китае

В Китае состоялась премьера гибридного внедорожника Tank 400

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Tank

Автопроизводитель Great Wall представил на моторшоу в китайском Чэнду новый рамный внедорожник Tank 400 Hi4-T с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает carnewschina.com.

Новинка стала третьей в модельном ряду Tank и занимает промежуточное положение между Tank 300 и Tank 500, которые уже представлены на рынке России. В Китае открылись предзаказы на модель, внедорожник стоит от 285 тыс. юаней (от 3,7 млн рублей в переводе).

Длина автомобиля составляет 4985 мм при колесной базе 2850 мм. Углы въезда и съезда — 33 и 30 градусов соответственно, дорожный просвет равен 224 мм. Под капотом установлен четырехцилиндровый турбодвигатель объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с. (380 Нм), который работает с 9-ступенчатым «автоматом» и электромотором. Суммарная мощность силовой установки равна 408 л.с. (750 Нм), разгон до «сотни» занимает 6,9 секунды. На электротяге автомобиль способен преодолеть до 105 км.

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Tank

Позже внедорожник получит модификацию с двухлитровым мотором и 48-вольтовым стартер-генератором. В салоне Tank 400 Hi4-T располагаются 12-дюймовая виртуальная приборная панель и 16-дюймовый центральный экран, а также проекционный дисплей на лобовое стекло, встроенный в салонное зеркало заднего вида монитор и две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что на российский рынок вышел седан от Geely и Volvo.

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