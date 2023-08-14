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Оренбурженка отсудила у «АвтоВАЗа» крупную сумму за автомобиль с дефектами

Жительница Оренбурга отсудила у «АвтоВАЗа» 2 млн рублей за некачественную машину

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Lada

В Оренбурге Дзержинский районный суд рассмотрел иск о возврате денег за автомобиль Lada с производственными дефектами. Об этом сообщает orenburg.media.

В ноябре 2022 года прошлого года жительница Оренбурга купила автомобиль Lada. На другой день женщина внимательно осмотрела машину и наша недостатки, наличие которых подтвердила независимая экспертиза. Собственница потребовала расторгнуть договор купли-продажи, однако ее заявление не было удовлетворено.

Тогда женщина подала в суд, который установил, что дефекты носят производственный характер, и удовлетворил иск. С «АвтоВАЗа» взыскали стоимость автомобиля 1 мл 360 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 30 тыс. рублей, неустойку 400 тыс. рублей, неустойку в размере 1 % от цены товара, а также штраф 150 тыс. рублей и судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель провез на крыше автомобиля пассажира.

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