Водитель и велосипедист устроили драку на пешеходном переходе

В Екатеринбурге произошла драка между водителем автомобиля и велосипедистом. Об этом сообщает e1.ru.

По данным портала, велосипедист пытался проехать перекресток по наземному пешеходному переходу, но попал под колеса автомобиля. Водитель машины после короткой словесной перепалки подрался с велосипедистом прямо на проезжей части .

Отмечается, что на место ДТП приехала машина скорой помощи. О том, какие травмы получил велосипедист не сообщается.

Ранее стало известно, что в Челябинске железный предмет, вылетевший из-под фуры, едва не ранил ребенка.