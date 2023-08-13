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Водитель и велосипедист устроили драку на пешеходном переходе

В Екатеринбурге водитель автомобиля и велосипедист подрались на проезжей части

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Екатеринбурге произошла драка между водителем автомобиля и велосипедистом. Об этом сообщает e1.ru.

По данным портала, велосипедист пытался проехать перекресток по наземному пешеходному переходу, но попал под колеса автомобиля. Водитель машины после короткой словесной перепалки подрался с велосипедистом прямо на проезжей части .

Отмечается, что на место ДТП приехала машина скорой помощи. О том, какие травмы получил велосипедист не сообщается.

Ранее стало известно, что в Челябинске железный предмет, вылетевший из-под фуры, едва не ранил ребенка.

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