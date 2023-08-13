Вылетевший из-под колес грузовика металлический предмет повредил легковушку

В Челябинске вылетевший из-под грузовика металлический предмет пробил переднюю стойку ехавшего во встречном направлении Renault Sandero Stepway. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный сэт».

Инцидент произошел возле Челябинского компрессорного завода. Предмет ударился о кузов легкового автомобиля с такой силой, что разбилось стекло в передней пассажирской двери. Кроме того, у машины пробита передняя стойка. По данным канала, справа от женщины-водителя Renault сидел 10-летний ребенок. Обломок железа чудом не попала в него. Женщина успела среагировать и вывернула руль. Это и спасло ее сына.

Водитель большегруза останавливаться не стал и уехал. Женщина обратилась в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автомобиль перевернулся после ДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве.