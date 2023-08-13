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BYD распространил изображение новой модели кроссовера

BYD опубликовал изображение электрического кроссовера Song L

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BYD

Китайский автопроизводитель BYD распространил изображение нового кроссовера Song L, сообщает carnewschina.com.

На сегодняшний день кроссовер проходит дорожные испытания в окрестностях города Турфан (Китай). Серийную версию модели представят до конца 2023 года. Автомобиль получит новую систему DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками, выдвижные дверные ручки, спойлер и электропривод двери багажника. Новый BYD Song L оснастят электрической силовой установкой мощностью 530 л.с.

В Китае BYD Song L будет конкурировать с такими моделями, как Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5. Стоимость автомобиля составит 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что индийская компания Mahindra выпустила новый электромобиль e-Alfa Super.

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