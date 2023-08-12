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От автомобиля отвалилось колесо и сбило велосипедиста

В Первоуральске велосипедиста сбило отлетевшее от машины колесо

В Первоуральске отвалившееся от седана Daewoo Nexia колесо нанесло травмы проезжающему велосипедисту. Об этом сообщается в Telegram-канале »ГИБДД Свердловской области».

На видео с камеры наблюдения видно, что до столкновения с велосипедистом колесо преодолело значительное расстояние, оно прикатилось с проезжей части на тротуар, по которому друг за другом ехали двое велосипедистов. Колесо сбило с велосипеда человека, который двигался вторым.

«В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. В настоящий момент медицинские работники оказывают ему необходимую помощь», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В Госавтоинспекции также призвали следить за техническим состоянием автомобилей и не выезжать на дорогу на неисправных машинах.

До этого в Кургане мужчина, предоставлявший услуги «трезвого водителя», врезался на машине клиента в ограждение и сбежал.

Ранее в Тобольске гаишники оштрафовали девушку, которая приехала на экзамен в ГИБДД за рулем машины.

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