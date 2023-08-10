Житель Свердловской области остался без прав из-за чужих поддельных документов

Жителя Свердловской области лишили водительских прав из-за того, что другой человек предъявил инспекторам ГИБДД удостоверение с его данными, но своей фотографией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, Никита Курылев с декабря 2021 года начал получать штрафы за нарушение ПДД из других регионов, в некоторых из них он никогда не был. Штрафы впоследствии оплачивались. В апреле 2023 года мужчине позвонил участковый инспектор из Ставрополя, который сообщил, что он лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейский потребовал от Курылева явиться к нему и прислал фото водительского удостоверения с его данными, на котором был изображен другой человек.

После этого автомобилист написал заявление в полицию о том, что нарушитель использовал поддельные права с его данными, однако получил еще один штраф в 30 тыс. рублей из Новосибирска. В этом случае водитель также был пойман за езду в нетрезвом состоянии.

Курулев с помощью нанятого юриста обратился в прокуратуру, суд и полицию. Заседание суда о лишении прав в Новосибирске перенесено на октябрь.

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