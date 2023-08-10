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«Автотор» попросил разрешения выпускать автомобили на заводе Hyundai в Петербурге

Калининградский «Автотор» проявил интерес к российскому заводу Hyundai

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Калининградский «Автотор» интересуется возможностью наладить производство автомобилей на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, письмо с соответствующим предложением было направлено на имя президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

По его словам, письмо с указанием изучить инициативу перенаправлено главе Минпромторга Денису Мантурову. В документе говорится, что уход из России BMW и Hyundai, которые были производственными партнерами «Автотора», негативно сказался на показателях компании.

«Автотор» предложил в кратчайшие сроки перезапустить завод Hyundai, модернизировать производство и локализовать там двигатели внутреннего сгорания и машины с последовательной гибридной силовой установкой, работающей в том числе на газе, утверждает «Интерфакс».

Инвестиционная программа «Автотора» предполагает широкую кооперацию с производственным комплексом Hyundai в РФ. После ухода прежних партнеров калининградский автопроизводитель наладил сотрудничество с китайскими марками Kaiyi, BAIC и SWM.

Ранее в России появился в продаже пикап JAC T8 Pro.

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