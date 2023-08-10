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На востоке Москвы курьер попал под колеса автомобиля

В Москве женщина на Toyota сбила курьера

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Прокуратура Москвы

В Москве на улице Стромынка женщина-водитель сбила курьера, который ехал на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«По предварительной информации, 25-летний курьер на электровелосипеде пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.

На фото с места происшествия видно, что столкновение произошло в среднем ряду трехполосной дороги. Водитель ехала на кроссовере Toyota RAV4. Установление обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура Восточного округа Москвы.

До этого в Санкт-Петербурге двое мужчин ограбили водителя такси, угрожая ему шилом. Также в Иркутске водитель автобуса несколько раз прижал дверями пассажира, который хотел провезти в салоне велосипед. В результате конфликта водитель высадил из автобуса всех пассажиров.

Ранее в Нижнем Тагиле ростовые куклы устроили потасовку на проезжей части, заблокировав трамвайные пути.

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