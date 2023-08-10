«АвтоВАЗ» планирует увеличить стоимость автомобилей Lada с 20 августа

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует повысить цены на весь модельный ряд Lada с 20 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в большинстве дилерских центров «АвтоВАЗа» в России сейчас дефицит машин — в наличии лишь две-три машины из каждого модельного ряда Lada. Исправить ситуацию планируют повышением цен. На сколько — пока неизвестно.

Отмечается, что в теории повышение цен поможет концерну стабилизировать поставки запчастей и наполнить дилерские центры моделями к сентябрю-октябрю. Прийти и купить автомобиль сейчас практически невозможно. В основном дилеры предлагают оставить заявку, внести предоплату и ждать пару месяцев — без фиксации цены.

В «АвтоВАЗе» каналу Mash заявили, что не планируют поднимать цены на базовые версии авто, возможна лишь «некоторая корректировка» стоимости более продвинутых комплектаций.

Ранее сообщалось, что в Россию в ближайшие недели привезут партию из нескольких десятков седанов Volkswagen Lavida.